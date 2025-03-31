Минобороны подало иски к РЖД на 90 млн рублей
Детали исков не разглашаются. По данным суда, сумма требований Минобороны по самому крупному из всех поданных к РЖД исков составляет 34,3 млн руб.
ТАСС также пишет, что в феврале сообщалось об иске Минобороны к РЖД на 5,5 млн руб., в настоящее время суд пока не принял ряд исковых заявлений.
12 марта «Ведомости» писали, что Арбитражный суд удовлетворил иск Минобороны к Конструкторскому бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова (КБП), входящему в состав холдинга «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Военное ведомство взыскало с бюро неустойку в 7,8 млрд руб., оспорив исполнение договора поставки. Во встречном иске было отказано.