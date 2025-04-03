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Учредителя компании «Гала-Оптика» нашли мертвым в офисе в Москве

Ведомости

Тело учредителя компании «Гала-Оптика» Михаила Могилевцева был обнаружено в офисе фирмы на Донской улице в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным агентства, тело предпринимателя нашли приблизительно в 17:00 2 апреля, за день до его 59-летия. Там же была обнаружена записка, отметили собеседники.

«Гала-Оптика», согласно информации на сайте компании, основана в 1999 г. Фирма является поставщиком расходных материалов и аксессуаров для медоборудования.

27 февраля «Коммерсантъ» писал, что в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России в Москве было найдено тело полковника Евгения Головатого. По данным издания, Головатый покончил с собой в служебном кабине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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