Учредителя компании «Гала-Оптика» нашли мертвым в офисе в Москве
По данным агентства, тело предпринимателя нашли приблизительно в 17:00 2 апреля, за день до его 59-летия. Там же была обнаружена записка, отметили собеседники.
«Гала-Оптика», согласно информации на сайте компании, основана в 1999 г. Фирма является поставщиком расходных материалов и аксессуаров для медоборудования.
27 февраля «Коммерсантъ» писал, что в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России в Москве было найдено тело полковника Евгения Головатого. По данным издания, Головатый покончил с собой в служебном кабине.