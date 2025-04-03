Суд в Москве избрал меру пресечения художнику Namer по делу о живодерстве

По этой статье ему может грозить от штрафа в размере 100 000 руб. и до до пяти лет лишения свободы. Лебедев в ночь на 30 марта выбросил своего кота из окна, снимая это на мобильный телефон, а затем опубликовал запись с падением животного, подтвердили в суде. По информации СМИ, Лебедев якобы расстроился из-за проигрыша любимой футбольной команды, что и спровоцировало его выбросить питомца в окно.