Суд в Москве избрал меру пресечения художнику Namer по делу о живодерстве
Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения художнику и члену творческого объединения A.D.E.D Ивану Лебедеву, более известному под псевдонимом Namer. Ему назначили запрет определенных действий, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Лебедева обвиняют по ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животным).
По этой статье ему может грозить от штрафа в размере 100 000 руб. и до до пяти лет лишения свободы. Лебедев в ночь на 30 марта выбросил своего кота из окна, снимая это на мобильный телефон, а затем опубликовал запись с падением животного, подтвердили в суде. По информации СМИ, Лебедев якобы расстроился из-за проигрыша любимой футбольной команды, что и спровоцировало его выбросить питомца в окно.
Позже москвич опубликовал новое видео с котом, на котором у него видна окровавленная шерсть. В нем он рассказал, что кот у него «боевой» и «не такое переживал». Подписчики художника вызывали полицию, а одна из них предложила забрать питомца, на что Лебедев согласился.
Как рассказала «Ведомостям» эксперт по вопросам регулирования обращения с животными и член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина, проблема живодерства в России стоит крайне остро. По ее словам, правоохранительные органы, как правило, заводят уголовные дела только после привлечения внимания со стороны СМИ или общественности, до которых и так в лучшем случае доходит лишь 10% случаев.
Как заверила эксперт, максимальный размер штрафа за жестокое обращение с животными составляет 5000 руб., которые, по ее словам, несоразмерно малы. В случае с уголовной ответственностью также имеются нюансы. Шабалина утверждала, что для применения ст. 245 УК необходим прямой умысел, который зачастую сложно доказать.
В 2024 г. в России было зарегистрировано 656 преступлений по ст. 245 УК, что на 3,8% меньше, чем в 2023 г., – 682 случая (данные МВД). Основные виды наказания по данной статье включают обязательные и исправительные работы и штрафы.