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Суд в Москве избрал меру пресечения художнику Namer по делу о живодерстве

Ведомости

Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения художнику и члену творческого объединения A.D.E.D Ивану Лебедеву, более известному под псевдонимом Namer. Ему назначили запрет определенных действий, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Лебедева обвиняют по ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животным).

По этой статье ему может грозить от штрафа в размере 100 000 руб. и до до пяти лет лишения свободы. Лебедев в ночь на 30 марта выбросил своего кота из окна, снимая это на мобильный телефон, а затем опубликовал запись с падением животного, подтвердили в суде. По информации СМИ, Лебедев якобы расстроился из-за проигрыша любимой футбольной команды, что и спровоцировало его выбросить питомца в окно.

Позже москвич опубликовал новое видео с котом, на котором у него видна окровавленная шерсть. В нем он рассказал, что кот у него «боевой» и «не такое переживал». Подписчики художника вызывали полицию, а одна из них предложила забрать питомца, на что Лебедев согласился.

Как рассказала «Ведомостям» эксперт по вопросам регулирования обращения с животными и член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина, проблема живодерства в России стоит крайне остро. По ее словам, правоохранительные органы, как правило, заводят уголовные дела только после привлечения внимания со стороны СМИ или общественности, до которых и так в лучшем случае доходит лишь 10% случаев.

Как заверила эксперт, максимальный размер штрафа за жестокое обращение с животными составляет 5000 руб., которые, по ее словам, несоразмерно малы. В случае с уголовной ответственностью также имеются нюансы. Шабалина утверждала, что для применения ст. 245 УК необходим прямой умысел, который зачастую сложно доказать.

В 2024 г. в России было зарегистрировано 656 преступлений по ст. 245 УК, что на 3,8% меньше, чем в 2023 г., – 682 случая (данные МВД). Основные виды наказания по данной статье включают обязательные и исправительные работы и штрафы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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