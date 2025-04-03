Трамп отказался украшать Белый дом искусственными яйцами на Пасху
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен использовать искусственные яйца для украшения Белого дома по случаю Пасхи несмотря на дефицит продукта в стране. Его слова передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Каждый год в США проходит мероприятие «Пасхальный яичный рулет Белого дома». В его рамках семьи с детьми собираются на территории резиденции президента в пасхальный понедельник для традиционных игр, в том числе катания яиц по лужайке перед зданием. По информации телеканала, в этом году на празднование будет доставлено 30 000 яиц, которые гости смогут украсить и использовать в играх.
В организации American Egg Board (AEB) сообщили, что яйца, которые поставят Белому дому в этом году, непригодные для продажи из-за своего размера, поэтому их использование не должно сказаться на дефиците.
В связи с массовой гибелью птиц из-за распространения птичьего гриппа в США в стране возник дефицит куриных яиц, а цены на продукт выросли. Вашингтон обратился за яйцами к другим странам. 16 марта Yle писала, что ассоциация птицеводов Финляндии отклонила запрос США на поставку куриных яиц. Министерство сельского хозяйства США направило запросы на поставку яиц и в другие европейские страны, включая Швецию и Нидерланды.