Трамп отказался украшать Белый дом искусственными яйцами на Пасху

Каждый год в США проходит мероприятие «Пасхальный яичный рулет Белого дома». В его рамках семьи с детьми собираются на территории резиденции президента в пасхальный понедельник для традиционных игр, в том числе катания яиц по лужайке перед зданием. По информации телеканала, в этом году на празднование будет доставлено 30 000 яиц, которые гости смогут украсить и использовать в играх.