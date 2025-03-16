Финляндия отклонила запрос США на поставку яиц

Министерство сельского хозяйства США направило запросы на поставку куриных яиц и в другие европейские страны, включая Швецию и Нидерланды. При этом птичий грипп задел не только США, но и Европу, из-за чего в некоторых странах Евросоюза также наблюдается дефицит данного продукта, продолжает Yle. Это осложняет решение вопроса с экспортом.