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Финляндия отклонила запрос США на поставку яиц

Ведомости

Ассоциация птицеводов Финляндии отклонила запрос США на поставку куриных яиц, сообщает Yle со ссылкой на руководителя организации Вееру Лехтиля.

Она пояснила, что запуск экспорта является сложной процедурой, так как у финских производителей нет соответствующих разрешений, для получения доступа к рынку США потребуется пройти через сложные бюрократические процедуры и инспекции.

«Запустить экспорт будет не так просто, поскольку для этого нет установленных правил», – сказала Лехтиля.

По данным издания, ответ американской стороне ассоциация составила совместно с Финским агентством продовольствия. Финляндия в прошлом ни разу не поставляла куриные яйца в США.

Запрос был связан в дефицитом куриных яиц и ростом цен на этот продукт, что было вызвано массовой гибелью птиц из-за распространения птичьего гриппа в США.

Министерство сельского хозяйства США направило запросы на поставку куриных яиц и в другие европейские страны, включая Швецию и Нидерланды. При этом птичий грипп задел не только США, но и Европу, из-за чего в некоторых странах Евросоюза также наблюдается дефицит данного продукта, продолжает Yle. Это осложняет решение вопроса с экспортом.

Вместе с тем поставлять куриные яйца в США планирует Турция, сообщал CNN.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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