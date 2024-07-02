США выделили Moderna $176 млн на разработку вакцины от птичьего гриппа
Правительство США выделило компании Moderna $176 млн на разработку вакцины от птичьего гриппа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Средства, полученные от управления по перспективным биомедицинским исследованиям и разработкам США, будут использованы для завершения поздней стадии разработки и тестирования предпандемической вакцины против птичьего гриппа H5N1, говорится в заявлении компании.
В марте американские власти сообщили о первой вспышке вируса H5N1 среди молочного скота. С тех пор вирус поразил более 130 стад в 12 штатах. Ученые обеспокоены тем, что воздействие вируса на птицу и молочные продукты может увеличить риск того, что вирус мутирует и приобретет способность легко распространяться среди людей.
В 2023 г. Moderna начала исследование безопасности своей вакцины против птичьего гриппа под названием mRNA-1018 среди здоровых взрослых в возрасте от 18 лет и старше. В это исследование были включены как подтип H5 птичьего гриппа, который в настоящее время циркулирует среди молочного скота, так и подтип H7 птичьего гриппа.
«Технология мРНК-вакцин обладает преимуществами в эффективности, скорости разработки и производства, масштабируемости и надежности в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, что было продемонстрировано во время пандемии COVID-19», – говорится в заявлении генерального директора Moderna Стефана Банселя.
25 июня сообщалось, что Финляндия планирует провести превентивную вакцинацию против птичьего гриппа уже для некоторых работников, контактирующих с животными. Страна закупила вакцины для 10 000 человек у австралийского биотехнологического производителя CSL Seqirus. Двухфазная вакцина будет предложена людям из группы риска: работникам меховых и птицеводческих ферм, лаборантам, работающим с образцами птичьего гриппа, и ветеринарам.