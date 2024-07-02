США выделили Moderna $176 млн на разработку вакцины от птичьего гриппа

В 2023 г. Moderna начала исследование безопасности своей вакцины против птичьего гриппа под названием mRNA-1018 среди здоровых взрослых в возрасте от 18 лет и старше. В это исследование были включены как подтип H5 птичьего гриппа, который в настоящее время циркулирует среди молочного скота, так и подтип H7 птичьего гриппа.