Финляндия первой в мире начнет вакцинацию людей от птичьего гриппа

В мае издание Eco-Business сообщило, что вирус H5N1 быстро распространяется среди морских птиц и млекопитающих. Нынешняя форма вируса была впервые зафиксирована в Европе осенью 2020 г. В конце 2021 г. птичий грипп обнаружили в Северной Америке, с тех пор его находят у диких птиц во всех штатах США. Затем вирус пошел на юг и к декабрю 2022 г. достиг южной части Южной Америки. Сейчас он обнаружен в Антарктиде, а также в Африке и Азии. Свободными от него остаются острова Тихого океана, Австралия и Новая Зеландия.