Финляндия первой в мире начнет вакцинацию людей от птичьего гриппа
Финляндия планирует провести превентивную вакцинацию против птичьего гриппа уже на следующей неделе для некоторых работников, контактирующих с животными. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей органов здравоохранения. Таким образом Финляндия становится первой страной в мире, которая будет прививать людей от птичьего гриппа.
Страна закупила вакцины для 10 000 человек в рамках совместной закупки ЕС до 40 миллионов доз для 15 стран у австралийского биотехнологического производителя CSL Seqirus. Двухфазная вакцина будет предложена людям из группы риска: работникам меховых и птицеводческих ферм, лаборантам, работающим с образцами птичьего гриппа, и ветеринарам. Сотрудникам заповедников, животноводческих ферм или тем, кто занимается уборкой помещений, например, на предприятиях по переработке субпродуктов животных, также будут предложены вакцины. Прививки также будут предложены лицам из контактного круга заболевших птичьим гриппом.
«Вакцина будет предложена лицам в возрасте 18 лет и старше, которые подвержены повышенному риску заражения птичьим гриппом в связи с их работой или другими обстоятельствами», – говорится в заявлении финского Института здравоохранения и социального обеспечения (THL).
Reuters уточняет, что в последние годы штамм птичьего гриппа H5N1 убил или стал причиной выбраковки сотен миллионов домашних птиц по всему миру и все чаще распространяется среди млекопитающих, включая коров, а в некоторых случаях и среди людей.
«Условия в Финляндии сильно отличаются, поскольку у нас есть меховые фермы, где животные могут контактировать с дикой природой», – сообщил главный врач THL Ханна Нохинек.
Широко распространенные вспышки птичьего гриппа среди норок и лисиц на финских меховых фермах, расположенных в основном под открытым небом, привели к тому, что в 2023 г. в целях предотвращения распространения вируса, было выбраковано около 485 000 животных.
В мае издание Eco-Business сообщило, что вирус H5N1 быстро распространяется среди морских птиц и млекопитающих. Нынешняя форма вируса была впервые зафиксирована в Европе осенью 2020 г. В конце 2021 г. птичий грипп обнаружили в Северной Америке, с тех пор его находят у диких птиц во всех штатах США. Затем вирус пошел на юг и к декабрю 2022 г. достиг южной части Южной Америки. Сейчас он обнаружен в Антарктиде, а также в Африке и Азии. Свободными от него остаются острова Тихого океана, Австралия и Новая Зеландия.