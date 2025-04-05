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Пострадавший в «Крокусе» запросил паспорт антитеррористической защиты объекта

Ведомости

В рамках иска к организатору концерта группы «Пикник» было направлено ходатайство о предоставлении паспорта антитеррористической защищенности объекта, сообщил «РИА Новости» адвокат пострадавшего в теракте в «Крокус сити холле» Владимир Трофимов.

Этот документ должен содержать план действий на случай террористической угрозы, а также описание мер безопасности, предусмотренных для подобных ситуаций. Суд потребовал от организаторов концерта и третьего лица представить паспорт антитеррористической защищенности в следующем заседании. В документе должно быть указано, как должны были действовать сотрудники «Крокуса» и организаторы мероприятия в случае теракта, а также как было организовано взаимодействие с государственными органами в такой ситуации.

Адвокат подчеркнул, что изучение паспорта безопасности поможет суду разобраться, были ли соблюдены требования безопасности и приведет ли это к выяснению, как пострадавшие оказались в опасности и могли ли они избежать травм, таких как отравление при пожаре.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел вечером 22 марта 2024 г. перед концертом группы «Пикник». В результате погибли 146 человек, а более 550 человек получили ранения.

Исполнителями теракта оказались четверо граждан Таджикистана, которые были задержаны 23 марта 2024 г. в Брянской области. Согласно заявлению СК, к совершению нападения были привлечены члены международной террористической организации, а непосредственное организационное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. На данный момент под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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