Пострадавший в «Крокусе» запросил паспорт антитеррористической защиты объекта
В рамках иска к организатору концерта группы «Пикник» было направлено ходатайство о предоставлении паспорта антитеррористической защищенности объекта, сообщил «РИА Новости» адвокат пострадавшего в теракте в «Крокус сити холле» Владимир Трофимов.
Этот документ должен содержать план действий на случай террористической угрозы, а также описание мер безопасности, предусмотренных для подобных ситуаций. Суд потребовал от организаторов концерта и третьего лица представить паспорт антитеррористической защищенности в следующем заседании. В документе должно быть указано, как должны были действовать сотрудники «Крокуса» и организаторы мероприятия в случае теракта, а также как было организовано взаимодействие с государственными органами в такой ситуации.
Адвокат подчеркнул, что изучение паспорта безопасности поможет суду разобраться, были ли соблюдены требования безопасности и приведет ли это к выяснению, как пострадавшие оказались в опасности и могли ли они избежать травм, таких как отравление при пожаре.
Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел вечером 22 марта 2024 г. перед концертом группы «Пикник». В результате погибли 146 человек, а более 550 человек получили ранения.
Исполнителями теракта оказались четверо граждан Таджикистана, которые были задержаны 23 марта 2024 г. в Брянской области. Согласно заявлению СК, к совершению нападения были привлечены члены международной террористической организации, а непосредственное организационное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. На данный момент под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.