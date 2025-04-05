Пострадавший в «Крокусе» запросил паспорт антитеррористической защиты объекта

Этот документ должен содержать план действий на случай террористической угрозы, а также описание мер безопасности, предусмотренных для подобных ситуаций. Суд потребовал от организаторов концерта и третьего лица представить паспорт антитеррористической защищенности в следующем заседании. В документе должно быть указано, как должны были действовать сотрудники «Крокуса» и организаторы мероприятия в случае теракта, а также как было организовано взаимодействие с государственными органами в такой ситуации.