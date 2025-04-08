Гендиректор ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии

По его словам, «следующая пандемия не будет ждать», она может начаться «через 20 лет или более, а может и завтра», и к ней нужно быть готовыми. Гендиректор всемирной организации убежден, что достигнуть консенсуса на переговорах о пандемическом соглашении возможно. По его мнению, договор не ущемит суверенитет какого-либо государства – члена ВОЗ.