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Гендиректор ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии

Ведомости

Возникновение новой пандемии не является теоретическим риском – это «эпидемиологическая определенность». Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«По официальным данным, [от COVID-19] погибли 7 млн человек, но мы оцениваем истинное число в 20 млн», – сказал Гебрейесус, выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий (цитата по ТАСС).

По его словам, «следующая пандемия не будет ждать», она может начаться «через 20 лет или более, а может и завтра», и к ней нужно быть готовыми. Гендиректор всемирной организации убежден, что достигнуть консенсуса на переговорах о пандемическом соглашении возможно. По его мнению, договор не ущемит суверенитет какого-либо государства – члена ВОЗ.

2 апреля Гебрейесус также заявлял, что новая мировая пандемия может начаться «уже завтра», и для противодействия болезни странам нужно заключить соответствующее соглашение.

Первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован 17 ноября 2019 г., когда к медикам обратился житель китайской провинции Хубэй. 7 апреля глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что от коронавируса скончались 7,1 млн человек в мире. По его словам, теперь инфекция переходит в разряд сезонных заболеваний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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