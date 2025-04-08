Гендиректор ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии
Возникновение новой пандемии не является теоретическим риском – это «эпидемиологическая определенность». Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«По официальным данным, [от COVID-19] погибли 7 млн человек, но мы оцениваем истинное число в 20 млн», – сказал Гебрейесус, выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий (цитата по ТАСС).
По его словам, «следующая пандемия не будет ждать», она может начаться «через 20 лет или более, а может и завтра», и к ней нужно быть готовыми. Гендиректор всемирной организации убежден, что достигнуть консенсуса на переговорах о пандемическом соглашении возможно. По его мнению, договор не ущемит суверенитет какого-либо государства – члена ВОЗ.
2 апреля Гебрейесус также заявлял, что новая мировая пандемия может начаться «уже завтра», и для противодействия болезни странам нужно заключить соответствующее соглашение.
Первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован 17 ноября 2019 г., когда к медикам обратился житель китайской провинции Хубэй. 7 апреля глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что от коронавируса скончались 7,1 млн человек в мире. По его словам, теперь инфекция переходит в разряд сезонных заболеваний.