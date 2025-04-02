Гендиректор ВОЗ предупредил об угрозе начала новой пандемии
Новая мировая пандемия может начаться «уже завтра», для противодействия болезни странам стоит действовать скоординированно и заключить соответствующее соглашение. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы», - сказал Гебрейесус.
Заболевание новой коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2) было впервые обнаружено в китайском Ухане в декабре 2019 г. и уже через несколько месяцев распространилось по всему миру.
11 марта 2020 г. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Она продолжалась более трех лет. 5 мая 2023 г. ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации. 21 марта 2025 г. российский федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил о прекращении публикации еженедельных сводок о заболеваемости в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, и вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.
По состоянию на январь этого года во всем мире было зарегистрировано свыше 777 млн случаев заболевания и подтверждено более 7 млн летальных исходов.