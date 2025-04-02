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Гендиректор ВОЗ предупредил об угрозе начала новой пандемии

Ведомости

Новая мировая пандемия может начаться «уже завтра», для противодействия болезни странам стоит действовать скоординированно и заключить соответствующее соглашение. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы», - сказал Гебрейесус.

Заболевание новой коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2) было впервые обнаружено в китайском Ухане в декабре 2019 г. и уже через несколько месяцев распространилось по всему миру.

11 марта 2020 г. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Она продолжалась более трех лет. 5 мая 2023 г. ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации. 21 марта 2025 г. российский федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил о прекращении публикации еженедельных сводок о заболеваемости в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, и вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. 

По состоянию на январь этого года во всем мире было зарегистрировано свыше 777 млн случаев заболевания и подтверждено более 7 млн летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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