Гендиректор ВОЗ предупредил об угрозе начала новой пандемии

«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы», - сказал Гебрейесус.