Мэр Вашингтона объявила 11 апреля днем Александра Овечкина

С рекордом Овечкина поздравил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это достижение стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами». Президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста-рекордсмена великим. Кроме того, Овечкина также поздравили лидер Белоруссии Александр Лукашенко и российский экипаж МКС.