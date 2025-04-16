Мэр Вашингтона объявила 11 апреля днем Александра Овечкина
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля общегородским праздником в честь хоккеиста, нападающего «Вашингтон кэпиталз» Александра Овечкина. Соответствующий указ был опубликован на странице команды в социальной сети X.
«Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники «Великой восьмерки», чтобы поздравить Ови с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за «Вашингтон» на протяжении всей карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)», – сказано в указе.
6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, который никто не мог превзойти 26 лет. Так российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Рекордная шайба была забита в матче против «Нью-Йорк айлендерс».
С рекордом Овечкина поздравил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это достижение стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами». Президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста-рекордсмена великим. Кроме того, Овечкина также поздравили лидер Белоруссии Александр Лукашенко и российский экипаж МКС.