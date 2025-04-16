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Мэр Вашингтона объявила 11 апреля днем Александра Овечкина

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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля общегородским праздником в честь хоккеиста, нападающего «Вашингтон кэпиталз» Александра Овечкина. Соответствующий указ был опубликован на странице команды в социальной сети X.

«‎Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники «Великой восьмерки», чтобы поздравить Ови с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за «‎Вашингтон» на протяжении всей карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)‎»‎, – сказано в указе.

6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, который никто не мог превзойти 26 лет. Так российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Рекордная шайба была забита в матче против «Нью-Йорк айлендерс».

С рекордом Овечкина поздравил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это достижение стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами». Президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста-рекордсмена великим. Кроме того, Овечкина также поздравили лидер Белоруссии Александр Лукашенко и российский экипаж МКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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