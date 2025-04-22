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Из-за взрывов во Владимирской области пострадали четыре человека

Ведомости

При взрыве в Киржачском районе Владимирской области пострадали четыре человека, сообщает губернатор области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Двое из них госпитализированы в Киржачскую районную больницу в удовлетворительном состоянии. Третий пострадавший – в Александровскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение.

Ранее также стало известно, что во Владимирской области проходит эвакуация жителей из семи населенных пунктов. Эвакуация проводится в поселках Барсово, Мирный и Першино, а также в деревнях Грибаново, Храпки и Дубки. Эту информацию затем подтвердил Авдеев.

Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе в 16:36. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Позже Минобороны сообщило, что инцидент произошел из-за детонации боеприпасов, хранящихся на складе, в результате возгорания в воинской части.

После взрыва всех жителей поселка Барсово эвакуировали. Их направили в соседний Красный Октябрь в школы № 6 и № 7. Пункт временного размещения принял около 100 человек, в том числе пожилых и детей. Эвакуация проводилась также из поселка Мирный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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