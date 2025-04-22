Из-за взрывов во Владимирской области пострадали четыре человека
При взрыве в Киржачском районе Владимирской области пострадали четыре человека, сообщает губернатор области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
Двое из них госпитализированы в Киржачскую районную больницу в удовлетворительном состоянии. Третий пострадавший – в Александровскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение.
Ранее также стало известно, что во Владимирской области проходит эвакуация жителей из семи населенных пунктов. Эвакуация проводится в поселках Барсово, Мирный и Першино, а также в деревнях Грибаново, Храпки и Дубки. Эту информацию затем подтвердил Авдеев.
Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе в 16:36. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Позже Минобороны сообщило, что инцидент произошел из-за детонации боеприпасов, хранящихся на складе, в результате возгорания в воинской части.
После взрыва всех жителей поселка Барсово эвакуировали. Их направили в соседний Красный Октябрь в школы № 6 и № 7. Пункт временного размещения принял около 100 человек, в том числе пожилых и детей. Эвакуация проводилась также из поселка Мирный.