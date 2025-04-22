Во Владимирской области эвакуируют жителей семи населенных пунктов
В Киржачском районе Владимирской области проходит эвакуация жителей из семи населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Эвакуация проходит в поселках Барсово, Мирный и Першино, а также в деревнях Грибаново, Храпки и Дубки.
В министерстве сообщили, что на базе пяти школ и двух домов культуры в городе Киржач открыты пункты временного размещения. Администрация района организовала транспортировку граждан на автобусах. По поручению главы МЧС Александра Куренкова осуществляется увеличение численности пожарных и спасателей.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе в 16:36. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Позже Минобороны сообщило, что инцидент произошел из-за детонации боеприпасов, хранящихся на складе, в результате возгорания в воинской части.
После взрыва всех жителей поселка Барсово эвакуировали. Их направили в соседний Красный Октябрь в школы № 6 и № 7. Пункт временного размещения принял около 100 человек, в том числе пожилых и детей. Эвакуация проводилась также из поселка Мирный.