Бастрыкин поручил создать совет по культуре при СКР
Следственный комитет России создаст совет по культуре. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин после встречи с представителями кино- и телеиндустрии 28 апреля, сообщили «Ведомостям» в СКР.
На встрече обсуждались вопросы «влияния киноиндустрии на современное молодое поколение», а также необходимость создания качественных фильмов о Великой Отечественной войне, специальной военной операции и ее участниках.
«В рамках создаваемого консультативного органа будет выстроен диалог между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций», – говорится в сообщении. Отмечается, что это позволит создавать произведения культуры, учитывая важность традиционных ценностей, патриотизма, активной гражданской позиции, которые должны быть сформированы у молодежи, по данным ведомства.
В России существует Совет при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Он создан в 1996 г. для информирования главы государства о состоянии сферы культуры в стране, а также для выработки предложений по приоритетным направлениям искусства.