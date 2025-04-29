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Бастрыкин поручил создать совет по культуре при СКР

Ведомости

Следственный комитет России создаст совет по культуре. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин после встречи с представителями кино- и телеиндустрии 28 апреля, сообщили «Ведомостям» в СКР.

На встрече обсуждались вопросы «влияния киноиндустрии на современное молодое поколение», а также необходимость создания качественных фильмов о Великой Отечественной войне, специальной военной операции и ее участниках.

«В рамках создаваемого консультативного органа будет выстроен диалог между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций», – говорится в сообщении. Отмечается, что это позволит создавать произведения культуры, учитывая важность традиционных ценностей, патриотизма, активной гражданской позиции, которые должны быть сформированы у молодежи, по данным ведомства.

В России существует Совет при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Он создан в 1996 г. для информирования главы государства о состоянии сферы культуры в стране, а также для выработки предложений по приоритетным направлениям искусства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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