Участников ЧВК могут уровнять в пенсионных правах с ветеранами спецоперации
Участникам частных военных компаний (ЧВК) могут предоставить те же пенсионные права, что и военнослужащим Минобороны, участвующим в спецоперации. Это следует из законопроекта, предложенного Минтрудом РФ. Документ размещен на портале проектов правовых актов.
Инициатива направлена на повышение социальной защищенности граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам Российской Федерации в ходе спецоперации, и ставших инвалидами вследствие ранения.
Сейчас участники ЧВК в случае инвалидности получают пенсии независимо от причины инвалидности. Минтруд предлагает установить право на получение двух пенсий: как по инвалидности и по старости, так и по инвалидности и выслуге лет в результате прохождения военной службы.
В декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить права бойцов ЧВК. Правовая ситуация с ЧВК в России является пробелом, допущенным Минобороны РФ, говорил он на прямой линии и итоговой пресс-конференции.
Путин в ноябре 2024 г. подписал указ, по которому размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличивается до 4 млн руб. До этого правительство России установило размеры единовременных выплат для военнослужащих, получивших боевые травмы и увечья во время службы в зоне спецоперации.
Размер выплаты зависит от тяжести повреждения. За тяжелые увечья предусмотрено 3 млн руб., за легкие ранения – 1 млн руб., а за прочие травмы – 100 000 руб. Дифференцированная система выплат направлена на обеспечение дополнительной поддержки пострадавшим военнослужащим.