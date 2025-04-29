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Участников ЧВК могут уровнять в пенсионных правах с ветеранами спецоперации

Ведомости

Участникам частных военных компаний (ЧВК) могут предоставить те же пенсионные права, что и военнослужащим Минобороны, участвующим в спецоперации. Это следует из законопроекта, предложенного Минтрудом РФ. Документ размещен на портале проектов правовых актов.

Инициатива направлена на повышение социальной защищенности граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам Российской Федерации в ходе спецоперации, и ставших инвалидами вследствие ранения.

Сейчас участники ЧВК в случае инвалидности получают пенсии независимо от причины инвалидности. Минтруд предлагает установить право на получение двух пенсий: как по инвалидности и по старости, так и по инвалидности и выслуге лет в результате прохождения военной службы.

В декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить права бойцов ЧВК. Правовая ситуация с ЧВК в России является пробелом, допущенным Минобороны РФ, говорил он на прямой линии и итоговой пресс-конференции.

Путин в ноябре 2024 г. подписал указ, по которому размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличивается до 4 млн руб. До этого правительство России установило размеры единовременных выплат для военнослужащих, получивших боевые травмы и увечья во время службы в зоне спецоперации.

Размер выплаты зависит от тяжести повреждения. За тяжелые увечья предусмотрено 3 млн руб., за легкие ранения – 1 млн руб., а за прочие травмы – 100 000 руб. Дифференцированная система выплат направлена на обеспечение дополнительной поддержки пострадавшим военнослужащим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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