Украинский БПЛА атаковал здание правительства Белгородской области
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание правительства Белгородской области. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, мероприятия в честь празднования 80-летия Победы проводятся по плану с учетом мер максимальной безопасности.
Судя по видеозаписи, опубликованной главой региона, беспилотник самолетного типа попал в колонну здания. На площади у правительства видны обломки аппарата.
8 мая Минобороны России сообщило о полном прекращении всех боевых действий со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации. Мера связана с решением президента РФ Владимира Путина о временном перемирии в дни 80-летней годовщины Победы – с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.
По данным оборонного ведомства, украинская армия не прекратила боевых действий против российских войск. 8 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды попытались прорваться через госграницу в Курской области и совершили атаку в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР). Всего было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева.