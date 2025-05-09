Украинский БПЛА атаковал здание правительства Белгородской области

8 мая Минобороны России сообщило о полном прекращении всех боевых действий со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации. Мера связана с решением президента РФ Владимира Путина о временном перемирии в дни 80-летней годовщины Победы – с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.