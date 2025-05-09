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Украинский БПЛА атаковал здание правительства Белгородской области

Ведомости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание правительства Белгородской области. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, мероприятия в честь празднования 80-летия Победы проводятся по плану с учетом мер максимальной безопасности.

Судя по видеозаписи, опубликованной главой региона, беспилотник самолетного типа попал в колонну здания. На площади у правительства видны обломки аппарата.

8 мая Минобороны России сообщило о полном прекращении всех боевых действий со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации. Мера связана с решением президента РФ Владимира Путина о временном перемирии в дни 80-летней годовщины Победы – с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

По данным оборонного ведомства, украинская армия не прекратила боевых действий против российских войск. 8 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды попытались прорваться через госграницу в Курской области и совершили атаку в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР). Всего было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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