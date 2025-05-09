Путин отметил вклад Средней Азии и Закавказья в победу над нацизмом
Президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркнул единство советского народа в годы войны.
«Планы нацистов разбились о железное единство страны. Героизм народа был массовым», – заявил он с трибуны Красной площади.
Путин отметил вклад всех республик СССР, особенно Средней Азии и Закавказья, откуда шли эшелоны с грузами для фронта. «Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом», – отметил глава государства.
«Мы чтим каждого ветерана и склоняем головы перед памятью погибших», – сказал президент, объявив минуту молчания.
Парад в Москве начался в 10:00. Участие принимают более 11 500 военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС, Росгвардии, подразделений армий дружественных иностранных государств. Более 1500 военных парадных расчетов являются участниками специальной военной операции. Вместе с президентом России Владимиром Путиным места на трибунах заняли лидеры более 20 стран.