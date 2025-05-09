Путин отметил вклад Средней Азии и Закавказья в победу над нацизмом

Путин отметил вклад всех республик СССР, особенно Средней Азии и Закавказья, откуда шли эшелоны с грузами для фронта. «Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом», – отметил глава государства.