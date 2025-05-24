Свыше 1,2 млн соотечественников переселились в РФ по госпрограмме за 20 лет

Как пояснили в ведомстве, соотечественниками могут быть лица, «родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии». Кроме того, ими признаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами страны, и несколько других категорий людей.