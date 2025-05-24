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Свыше 1,2 млн соотечественников переселились в РФ по госпрограмме за 20 лет

Ведомости

Более 1,2 млн участников государственной программы по содействию переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их семей въехали в Россию. Такого результата страна достигла за 20 лет реализации инициативы, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД.

Как пояснили в ведомстве, соотечественниками могут быть лица, «родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии». Кроме того, ими признаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами страны, и несколько других категорий людей.

Помимо соотечественников в МВД отметили более 3000 репатриантов, которые вернулись в Россию за 20 лет. Первые имеют такие льготы, как право на прием в гражданство без необходимости получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Вторые могут выбрать любой субъект РФ для переселения среди других возможностей, названных ведомством.

Госпрограмма была утверждена в 2006 г. указом президента Российской Федерации. Она позволила создать условия для переезда соотечественников в страну. 26 лет назад 24 мая был также подписан Федеральный закон № 99-ФЗ, который ввел понятие «соотечественник», поэтому в этот день празднуется День российского соотечественника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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