Свыше 1,2 млн соотечественников переселились в РФ по госпрограмме за 20 лет
Более 1,2 млн участников государственной программы по содействию переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их семей въехали в Россию. Такого результата страна достигла за 20 лет реализации инициативы, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД.
Как пояснили в ведомстве, соотечественниками могут быть лица, «родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии». Кроме того, ими признаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами страны, и несколько других категорий людей.
Помимо соотечественников в МВД отметили более 3000 репатриантов, которые вернулись в Россию за 20 лет. Первые имеют такие льготы, как право на прием в гражданство без необходимости получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Вторые могут выбрать любой субъект РФ для переселения среди других возможностей, названных ведомством.
Госпрограмма была утверждена в 2006 г. указом президента Российской Федерации. Она позволила создать условия для переезда соотечественников в страну. 26 лет назад 24 мая был также подписан Федеральный закон № 99-ФЗ, который ввел понятие «соотечественник», поэтому в этот день празднуется День российского соотечественника.