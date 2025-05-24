Блэкаут в Каннах в день закрытия кинофестиваля мог случиться из-за поджогов

По данным министерства внутренних дел Франции, в ночь с пятницы на субботу были зафиксированы два поджога, а несколько опор линий электропередач оказались спилены. Электричество пропало в порядка 160 000 домов, сейчас оно постепенно возвращается, пишет Franceinfo.