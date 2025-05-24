Блэкаут в Каннах в день закрытия кинофестиваля мог случиться из-за поджогов
В Каннах и других городах Приморских Альп пропало электричество, блэкаут в день закрытия кинофестиваля мог произойти после поджогов и других действий злоумышленников, передает Franceinfo со ссылкой на жандармерию.
По данным министерства внутренних дел Франции, в ночь с пятницы на субботу были зафиксированы два поджога, а несколько опор линий электропередач оказались спилены. Электричество пропало в порядка 160 000 домов, сейчас оно постепенно возвращается, пишет Franceinfo.
Из-за блэкаута в последний день кинофестиваля был прерван показ фильма «Сират» на набережной Круазетт. Церемония закрытия фестиваля состоится, как и планировалось, вечером 24 мая, поскольку Дворец фестивалей и конгрессов, где проводится мероприятие, перешел на автономное электроснабжение, сообщил Variety представитель фестиваля. Мэр Канн Давид Лиснар отмечал, что энергетическая компания EDF работает над восстановлением электроснабжения.
Церемония награждения победителей фестиваля пройдет в 18:40 (19:40 мск). Председатель и члены жюри вручат главные награды фестиваля, в том числе «Золотую пальмовую ветвь» и призы за лучшую мужскую и женскую роль.