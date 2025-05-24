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Блэкаут в Каннах в день закрытия кинофестиваля мог случиться из-за поджогов

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В Каннах и других городах Приморских Альп пропало электричество, блэкаут в день закрытия кинофестиваля мог произойти после поджогов и других действий злоумышленников, передает Franceinfo со ссылкой на жандармерию.

По данным министерства внутренних дел Франции, в ночь с пятницы на субботу были зафиксированы два поджога, а несколько опор линий электропередач оказались спилены. Электричество пропало в порядка 160 000 домов, сейчас оно постепенно возвращается, пишет Franceinfo.

Из-за блэкаута в последний день кинофестиваля был прерван показ фильма «Сират» на набережной Круазетт. Церемония закрытия фестиваля состоится, как и планировалось, вечером 24 мая, поскольку Дворец фестивалей и конгрессов, где проводится мероприятие, перешел на автономное электроснабжение, сообщил Variety представитель фестиваля. Мэр Канн Давид Лиснар отмечал, что энергетическая компания EDF работает над восстановлением электроснабжения.

Церемония награждения победителей фестиваля пройдет в 18:40 (19:40 мск). Председатель и члены жюри вручат главные награды фестиваля, в том числе «Золотую пальмовую ветвь» и призы за лучшую мужскую и женскую роль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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