«Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу

«Краснодар» стал седьмой командой, выигравшей чемпионат России (среди «Зенита», «Спартака» (Москва), ЦСКА (Москва), «Локомотива» (Москва) и других известных клубов). Он основан в 2008 г. и выступает на чемпионате России с сезона 2011/2012. В предыдущем сезоне «Краснодар» занял второе место, тоже обыграв «Динамо» со счетом 1:0, тогда оно было лучшим для команды.