«Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:0 в финальном матче и стал победителем чемпионата России по футболу. Впервые за семь сезонов петербургский «Зенит» уступил первенство. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА, в активе которого 59 очков.
Голы в домашнем матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) забили Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (82) и Эдуард Сперцян (90+10, с пенальти).
«Краснодар» стал седьмой командой, выигравшей чемпионат России (среди «Зенита», «Спартака» (Москва), ЦСКА (Москва), «Локомотива» (Москва) и других известных клубов). Он основан в 2008 г. и выступает на чемпионате России с сезона 2011/2012. В предыдущем сезоне «Краснодар» занял второе место, тоже обыграв «Динамо» со счетом 1:0, тогда оно было лучшим для команды.