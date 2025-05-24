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«Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу

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«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:0 в финальном матче и стал победителем чемпионата России по футболу. Впервые за семь сезонов петербургский «Зенит» уступил первенство. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА, в активе которого 59 очков.

Голы в домашнем матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) забили Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (82) и Эдуард Сперцян (90+10, с пенальти).

«Краснодар» стал седьмой командой, выигравшей чемпионат России (среди «Зенита», «Спартака» (Москва), ЦСКА (Москва), «Локомотива» (Москва) и других известных клубов). Он основан в 2008 г. и выступает на чемпионате России с сезона 2011/2012. В предыдущем сезоне «Краснодар» занял второе место, тоже обыграв «Динамо» со счетом 1:0, тогда оно было лучшим для команды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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