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Фильм иранского режиссера получил главный приз 78-го Каннского фестиваля

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Фильм «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи получил «Золотую пальмовую ветвь» на 78-м Каннском фестивале, сообщает «РИА Новости». Награду присудило жюри во главе с обладательницей премии «Оскар» Жюльет Бинош.

Среди других победителей – фильм «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера (Гран-при). Бразильский постановщик Клебер Мендонса Фильо взял награду лучшего режиссера. Он снял «Большой тур», который также выиграл лучшую мужскую роль (в лице Вагнера Моуры). Братьев Дарденн наградили за лучший сценарий к фильму «Молодые матери».

78-й Каннский кинофестиваль прошел с 13 по 24 мая 2025 г. Впервые он был проведен в 1946 г. На 77-м фестивале «Золотую пальмовую ветвь» (2024 г.) получил фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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