Фильм иранского режиссера получил главный приз 78-го Каннского фестиваля

78-й Каннский кинофестиваль прошел с 13 по 24 мая 2025 г. Впервые он был проведен в 1946 г. На 77-м фестивале «Золотую пальмовую ветвь» (2024 г.) получил фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.