Фильм иранского режиссера получил главный приз 78-го Каннского фестиваля
Фильм «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи получил «Золотую пальмовую ветвь» на 78-м Каннском фестивале, сообщает «РИА Новости». Награду присудило жюри во главе с обладательницей премии «Оскар» Жюльет Бинош.
Среди других победителей – фильм «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера (Гран-при). Бразильский постановщик Клебер Мендонса Фильо взял награду лучшего режиссера. Он снял «Большой тур», который также выиграл лучшую мужскую роль (в лице Вагнера Моуры). Братьев Дарденн наградили за лучший сценарий к фильму «Молодые матери».
78-й Каннский кинофестиваль прошел с 13 по 24 мая 2025 г. Впервые он был проведен в 1946 г. На 77-м фестивале «Золотую пальмовую ветвь» (2024 г.) получил фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.