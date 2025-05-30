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СК возбудил дело после смерти артистки ансамбля «Песни и танца – Горница»

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) после смерти 38-летней жительницы Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю московского ведомства Андрею Стрижову  представить доклад о ходе расследования этого дела. 

30 мая в СМИ распространилась информация о смерти артистки ансамбля МВД «Песни и танцы – Горница». Как сообщал РЕН ТВ, она скончалась в Новой Москве от осложнений после избиения и изнасилования. 

Собеседник телеканала рассказал, что она умерла спустя три дня после происшествия в больнице. Причиной смерти стал перелом ребер. Он уточнил, что погибшая не обращалась в полицию с заявлением о нападении.

По данным Telegram-канала Baza, женщину звали Мария, ее госпитализировали утром 19 мая из квартиры подруги. Врачи диагностировали у актрисы переломы ребер, отек головного мозга и травму грудной клетки.

Пострадавшая рассказала врачам, что вечером 16 мая ее избили и изнасиловали в ее квартире в Щербинке. Следователи выяснили, что Мария проживала одна. Незадолго до гибели она поехала к подруге, будучи в сильном алкогольном опьянении. Оттуда ее забрала скорая, пишет Baza.

16 мая в Омске был  вынесен приговор 59-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании 17-летней девушки, совершенном еще в 2000 г. По данным следствия, вечером 30 сентября 2000 г. ранее дважды судимый за аналогичные преступления мужчина встретил на улице Карпинского в Омске незнакомую девушку, силой увел ее в безлюдное место, избил и изнасиловал. Сразу после преступления он покинул регион и более 20 лет находился в розыске.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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