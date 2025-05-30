СК возбудил дело после смерти артистки ансамбля «Песни и танца – Горница»

16 мая в Омске был вынесен приговор 59-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании 17-летней девушки, совершенном еще в 2000 г. По данным следствия, вечером 30 сентября 2000 г. ранее дважды судимый за аналогичные преступления мужчина встретил на улице Карпинского в Омске незнакомую девушку, силой увел ее в безлюдное место, избил и изнасиловал. Сразу после преступления он покинул регион и более 20 лет находился в розыске.