Умер легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич
Советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич скончался на 98-м году жизни, сообщило минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
Коллегия ведомства выразила соболезнования родным и близким Юшкевича. В некрологе подчеркнули, что «до самого последнего дня» ветеран ВОВ активно участвовал в патриотическом воспитании подрастающего поколения, а также демонстрировал силу духа, в том числе на республиканских и региональных мероприятиях.
Геннадий Юшкевич был одним из самых юных партизан: в 14 лет он стал бойцом группы «Чайка», с 16 лет находился в составе легендарной разведывательной группы «Джек» 3-го Белорусского фронта, которая успешно работала в тылу врага. Среди его наград – ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Славы 3-й степени.
Действия диверсионно-разведывательной группы «Джек» описаны в книге «Парашюты на деревьях» и в 1973 г. запечатлены на экране режиссером Иосифом Шульманом в одноименном фильме.