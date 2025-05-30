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Умер легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич

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Советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич скончался на 98-м году жизни, сообщило минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

Коллегия ведомства выразила соболезнования родным и близким Юшкевича. В некрологе подчеркнули, что «до самого последнего дня» ветеран ВОВ активно участвовал в патриотическом воспитании подрастающего поколения, а также демонстрировал силу духа, в том числе на республиканских и региональных мероприятиях.

Геннадий Юшкевич был одним из самых юных партизан: в 14 лет он стал бойцом группы «Чайка», с 16 лет находился в составе легендарной разведывательной группы «Джек» 3-го Белорусского фронта, которая успешно работала в тылу врага. Среди его наград – ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Славы 3-й степени.

Действия диверсионно-разведывательной группы «Джек» описаны в книге «Парашюты на деревьях» и в 1973 г. запечатлены на экране режиссером Иосифом Шульманом в одноименном фильме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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