Умер легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич

Геннадий Юшкевич был одним из самых юных партизан: в 14 лет он стал бойцом группы «Чайка», с 16 лет находился в составе легендарной разведывательной группы «Джек» 3-го Белорусского фронта, которая успешно работала в тылу врага. Среди его наград – ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Славы 3-й степени.