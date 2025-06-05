Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий ГуницкийЕму был 71 год
Сооснователь группы «Аквариум», поэт и драматург Анатолий Гуницкий умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил сооснователь коллектива Борис Гребенщиков
«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», – написал музыкант в Instagram
Двумя днями ранее Гребенщиков сообщил на странице в соцсети, что Гуницкий тяжело заболел.
Гуницкий родился 30 сентября 1953 г. в Ленинграде. В 1972 г. основал с Гребенщиковым группу «Аквариум», сам был ударником и автором текстов композиций. Имел псевдоним Джордж из-за внешнего сходства с гитаристом «Битлз» Джорджем Харрисоном.
Покинул коллектив в середине 1970-х. Тогда же занялся театральной деятельностью, позже стал членом совета Ленинградского рок-клуба. Помимо этого занимался журналистикой. В 1980-х был автором в рок-журнале «Рокси» и разделе «Беседы о музыке» журнала «Костер».
На стихи Гуницкого выпускались альбомы «3=8» и «Пятиугольный грех» музыкального проекта «Террариум».