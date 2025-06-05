Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Покинул коллектив в середине 1970-х. Тогда же занялся театральной деятельностью, позже стал членом совета Ленинградского рок-клуба. Помимо этого занимался журналистикой. В 1980-х был автором в рок-журнале «Рокси» и разделе «Беседы о музыке» журнала «Костер».