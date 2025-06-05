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Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Ему был 71 год
Ведомости

Сооснователь группы «Аквариум», поэт и драматург Анатолий Гуницкий умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил сооснователь коллектива Борис Гребенщиков (считается в России иноагентом).

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», – написал музыкант в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Двумя днями ранее Гребенщиков сообщил на странице в соцсети, что Гуницкий тяжело заболел. 

Гуницкий родился 30 сентября 1953 г. в Ленинграде. В 1972 г. основал с Гребенщиковым группу «Аквариум», сам был ударником и автором текстов композиций. Имел псевдоним Джордж из-за внешнего сходства с гитаристом «Битлз» Джорджем Харрисоном.

Покинул коллектив в середине 1970-х. Тогда же занялся театральной деятельностью, позже стал членом совета Ленинградского рок-клуба. Помимо этого занимался журналистикой. В 1980-х был автором в рок-журнале «Рокси» и разделе «Беседы о музыке» журнала «Костер». 

На стихи Гуницкого выпускались альбомы «3=8» и «Пятиугольный грех» музыкального проекта «Террариум».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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