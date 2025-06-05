Против свердловского редактора Ura.ru Аллаярова возбудили дело о взятке
В отношении свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Речь может идти о ст. 291 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.
Первый раз Аллаярова задержали утром 5 июня. Тогда в его квартире прошел обыск, издание заявило о недопуске к нему адвоката. Позже его отпустили после допроса в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.
С обыском пришли и в редакцию Ura.ru. Издание сообщало, что сотрудников СК интересуют источники происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Адвокат Георгий Краснов сказал «Ведомостям», что обыски могут быть связаны с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле.
Помимо Аллаярова задержанию подверглись корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также главный редактор Ura.ru Диана Козлова.