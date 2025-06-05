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Против свердловского редактора Ura.ru Аллаярова возбудили дело о взятке

Ведомости

В отношении свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь может идти о ст. 291 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

«РИА Новости» сообщило, что Аллаярова задержали второй раз за день.

Первый раз Аллаярова задержали утром 5 июня. Тогда в его квартире прошел обыск, издание заявило о недопуске к нему адвоката. Позже его отпустили после допроса в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

С обыском пришли и в редакцию Ura.ru. Издание сообщало, что сотрудников СК интересуют источники происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Адвокат Георгий Краснов сказал «Ведомостям», что обыски могут быть связаны с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле.

Помимо Аллаярова задержанию подверглись корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также главный редактор Ura.ru Диана Козлова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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