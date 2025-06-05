В результате удара по Рыльску погибла женщина, шестеро пострадали
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара по городу Рыльску погибла 32-летняя женщина. У нее трое несовершеннолетних детей. Шесть человек получили ранения, среди них – 83-летняя женщина в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Удар пришелся по многоквартирным и частным домам в районе улиц Розы Люксембург и Фрунзе. Повреждены несколько жилых зданий, выбиты окна на территории неработающего хлебозавода. Сейчас на месте работают оперативные службы. Глава района координирует подомовой обход для оценки масштабов разрушений.
В ночь на 4 июня украинские беспилотники также атаковали город. Тогда врио губернатора региона сообщал о 66-летней жительнице, которая была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Беспилотники повредили четыре частных дома, после чего начался пожар. Его удалось быстро потушить.
В ночь на 5 июня российские силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами России: 15 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, еще 11 нейтрализованы в Крыму и два – в Белгородской области. По одному БПЛА ликвидировали за ночь в Московском регионе и Курской области.