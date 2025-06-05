В результате удара по Рыльску погибла женщина, шестеро пострадали

В ночь на 5 июня российские силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами России: 15 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, еще 11 нейтрализованы в Крыму и два – в Белгородской области. По одному БПЛА ликвидировали за ночь в Московском регионе и Курской области.