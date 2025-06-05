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В результате удара по Рыльску погибла женщина, шестеро пострадали

Ведомости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара по городу Рыльску погибла 32-летняя женщина. У нее трое несовершеннолетних детей. Шесть человек получили ранения, среди них – 83-летняя женщина в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Удар пришелся по многоквартирным и частным домам в районе улиц Розы Люксембург и Фрунзе. Повреждены несколько жилых зданий, выбиты окна на территории неработающего хлебозавода. Сейчас на месте работают оперативные службы. Глава района координирует подомовой обход для оценки масштабов разрушений.

В ночь на 4 июня украинские беспилотники также атаковали город. Тогда врио губернатора региона сообщал о 66-летней жительнице, которая была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Беспилотники повредили четыре частных дома, после чего начался пожар. Его удалось быстро потушить.

В ночь на 5 июня российские силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами России: 15 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, еще 11 нейтрализованы в Крыму и два – в Белгородской области. По одному БПЛА ликвидировали за ночь в Московском регионе и Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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