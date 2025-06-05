Под видом образовательных и культурных программ, таких как обучение английскому языку, участники совета продвигают британские интересы и ценности в сферах образования, культуры и молодежной политики. Кроме того, организация активно поддерживает движение ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Также The British Council участвует в проектах, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики России.