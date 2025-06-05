Минюст внес в список нежелательных НПО из США и Германии
Минюст России внес в перечень нежелательных неправительственных организаций (НПО) три новых международных объединения. Это американская Association for slavic, East european and eurasian studies, немецкая Radio echo gmbh и австрийская Association institut für die wissenschaften vom menschen (IWM). Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
5 июня стало известно, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной организации The British Council. В ведомстве пояснили, что, несмотря на заявления о своей независимости, организация действует в интересах правительства Великобритании, подотчетна британскому парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством Соединенного Королевства.
Под видом образовательных и культурных программ, таких как обучение английскому языку, участники совета продвигают британские интересы и ценности в сферах образования, культуры и молодежной политики. Кроме того, организация активно поддерживает движение ЛГБТ
29 мая Минюст РФ внес в реестр нежелательных правозащитную организацию Amnesty International, которая стала 286-й в общем списке ведомства. В Генпрокуратуре отмечали, что штаб-квартира организации в Лондоне является «центром подготовки глобальных русофобских проектов».