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Минюст внес в список нежелательных НПО из США и Германии

Ведомости

Минюст России внес в перечень нежелательных неправительственных организаций (НПО) три новых международных объединения. Это американская Association for slavic, East european and eurasian studies, немецкая Radio echo gmbh и австрийская Association institut für die wissenschaften vom menschen (IWM). Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

5 июня стало известно, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной организации The British Council. В ведомстве пояснили, что, несмотря на заявления о своей независимости, организация действует в интересах правительства Великобритании, подотчетна британскому парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством Соединенного Королевства.

Под видом образовательных и культурных программ, таких как обучение английскому языку, участники совета продвигают британские интересы и ценности в сферах образования, культуры и молодежной политики. Кроме того, организация активно поддерживает движение ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Также The British Council участвует в проектах, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики России.

29 мая Минюст РФ внес в реестр нежелательных правозащитную организацию Amnesty International, которая стала 286-й в общем списке ведомства. В Генпрокуратуре отмечали, что штаб-квартира организации в Лондоне является «центром подготовки глобальных русофобских проектов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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