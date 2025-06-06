«Белая ворона» сняла с продажи четыре книги писателя Свена Нурдквиста
Издательство «Белая ворона» объявило о временном снятии с продажи четырех книг шведского писателя Свена Нурдквиста в связи с внесением их переводчика, правозащитницы Александры Поливановой в перечень иностранных агентов. Об этом сообщается в Telegram-канале издательства.
Речь идет о книгах «Охота на лис», «Петсон идет в поход», «Петсон грустит» и «Готовим с Петсоном и Финдусом». Их переводы были сделаны 20 лет назад.
«По закону переводчик книги приравнивается к автору. И теперь нам нужно совершить ряд необходимых действий», – говорится в сообщении.
Согласно закону, издательству необходимо изменить маркировку детских книг на 18+, добавить на обложки стикеры с маркировкой иноагента и соблюсти другие требования. «Белая ворона» заверила, что после того, как эта работа будет сделана, перечисленные книги вернутся в продажу.
30 мая Министерство юстиции включило Поливанову в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, переводчица распространяла недостоверную информацию о решениях органов российской публичной власти и выступала против спецоперации на Украине. Кроме того, она участвовала в распространении материалов иностранных агентов. Поливанова проживает за пределами России.
Статус иноагента в России существует с 2012 г. Люди, которые попали в соответствующий реестр Минюста, теряют возможность получать финансовую и имущественную поддержку от государства, получать доход от рекламы и выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов на выборах.