«Белая ворона» сняла с продажи четыре книги писателя Свена Нурдквиста

Согласно закону, издательству необходимо изменить маркировку детских книг на 18+, добавить на обложки стикеры с маркировкой иноагента и соблюсти другие требования. «Белая ворона» заверила, что после того, как эта работа будет сделана, перечисленные книги вернутся в продажу.