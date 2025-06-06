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«Белая ворона» сняла с продажи четыре книги писателя Свена Нурдквиста

Ведомости

Издательство «Белая ворона» объявило о временном снятии с продажи четырех книг шведского писателя Свена Нурдквиста в связи с внесением их переводчика, правозащитницы Александры Поливановой в перечень иностранных агентов. Об этом сообщается в Telegram-канале издательства.

Речь идет о книгах «Охота на лис», «Петсон идет в поход», «Петсон грустит» и «Готовим с Петсоном и Финдусом». Их переводы были сделаны 20 лет назад.

«По закону переводчик книги приравнивается к автору. И теперь нам нужно совершить ряд необходимых действий», – говорится в сообщении.

Согласно закону, издательству необходимо изменить маркировку детских книг на 18+, добавить на обложки стикеры с маркировкой иноагента и соблюсти другие требования. «Белая ворона» заверила, что после того, как эта работа будет сделана, перечисленные книги вернутся в продажу.

30 мая Министерство юстиции включило Поливанову в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, переводчица распространяла недостоверную информацию о решениях органов российской публичной власти и выступала против спецоперации на Украине. Кроме того, она участвовала в распространении материалов иностранных агентов. Поливанова проживает за пределами России.

Статус иноагента в России существует с 2012 г. Люди, которые попали в соответствующий реестр Минюста, теряют возможность получать финансовую и имущественную поддержку от государства, получать доход от рекламы и выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов на выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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