Суд частично удовлетворил иск заложника «Норд-Оста» спустя 22 года

Агентству не уточнили, о какой сумме идет речь. Из материалов суда следует, что Захаров ранее получил денежную компенсацию как пострадавший при теракте, затем он стал добиваться компенсации морального вреда. После подачи первого иска в 2022 г. заявление оставили без рассмотрения, так как мужчина не явился на заседания. Новый иск поступил в суд в сентябре прошлого года. По данным «РИА Новости», по делу прошло шесть заседаний. Отмечается, что суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда с учетом размера ранее полученных компенсационных выплат.