Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Суд частично удовлетворил иск заложника «Норд-Оста» спустя 22 года

Ведомости

Суд удовлетворил иск Игоря Захарова, одного из заложников, захваченных террористами в доме культуры на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост» в 2002 г. Иск о компенсации морального вреда после теракта удовлетворили частично, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Агентству не уточнили, о какой сумме идет речь. Из материалов суда следует, что Захаров ранее получил денежную компенсацию как пострадавший при теракте, затем он стал добиваться компенсации морального вреда. После подачи первого иска в 2022 г. заявление оставили без рассмотрения, так как мужчина не явился на заседания. Новый иск поступил в суд в сентябре прошлого года. По данным «РИА Новости», по делу прошло шесть заседаний. Отмечается, что суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда с учетом размера ранее полученных компенсационных выплат.

23 октября 2002 г. во время показа мюзикла «Норд-Ост» в здание дома культуры «Московский подшипник» ворвались четыре десятка террористов. Боевики удерживали свыше 900 человек в течение трех дней. Утром 26 октября театр был взят штурмом. Сообщалось, что были убиты все участники захвата здания. По официальным данным, тогда погибли 130 заложников, в том числе 10 детей. В 2011 г. Европейский суд по правам человека признал, что российские силовики допустили нарушения в ходе штурма, но само решение о штурме не нарушало права заложников.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных