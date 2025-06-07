Суд частично удовлетворил иск заложника «Норд-Оста» спустя 22 года
Суд удовлетворил иск Игоря Захарова, одного из заложников, захваченных террористами в доме культуры на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост» в 2002 г. Иск о компенсации морального вреда после теракта удовлетворили частично, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Агентству не уточнили, о какой сумме идет речь. Из материалов суда следует, что Захаров ранее получил денежную компенсацию как пострадавший при теракте, затем он стал добиваться компенсации морального вреда. После подачи первого иска в 2022 г. заявление оставили без рассмотрения, так как мужчина не явился на заседания. Новый иск поступил в суд в сентябре прошлого года. По данным «РИА Новости», по делу прошло шесть заседаний. Отмечается, что суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда с учетом размера ранее полученных компенсационных выплат.
23 октября 2002 г. во время показа мюзикла «Норд-Ост» в здание дома культуры «Московский подшипник» ворвались четыре десятка террористов. Боевики удерживали свыше 900 человек в течение трех дней. Утром 26 октября театр был взят штурмом. Сообщалось, что были убиты все участники захвата здания. По официальным данным, тогда погибли 130 заложников, в том числе 10 детей. В 2011 г. Европейский суд по правам человека признал, что российские силовики допустили нарушения в ходе штурма, но само решение о штурме не нарушало права заложников.