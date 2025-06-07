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В Турции мошенники похитили с карт туристов $29 млн

Ведомости

В Анталье и других провинциях Турции правоохранители арестовали 20 человек, которые похитили 1,15 млрд лир (около $29 млн) с банковских карт туристов, передает Anadolu.

Мошенники действовали в районе курорта Кушадасы в провинции Айдын. По данным Anadolu, расследование началось еще четыре месяца назад. Тогда государственный банк страны узнал о подозрительных движениях на счетах людей, проживающих за границей, говорится в материале. Подозреваемые были арестованы в Мугле, Измире, Анталье и Стамбуле и Айдыне в ходе операции управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью.

Мошенническую схему организовал владелец одного из отелей, которые «сливал» данные карт иностранных туристов. После того как путешественники возвращались в свои страны, их кредитные карты использовались повторно, как будто они снова пользовались услугами отеля и проката автомобилей, поясняет агентство. Операции проводились с помощью POS-устройств, принадлежащих двум отелям. Полученные в результате мошенничества деньги затем отправляли на счета членов организации по частям, также на эти средства злоумышленники покупали недвижимость, чтобы продать ее и обналичить деньги. По предварительным данным, преступная организация обманула таким способом 268 иностранных граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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