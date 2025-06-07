В Турции мошенники похитили с карт туристов $29 млн
В Анталье и других провинциях Турции правоохранители арестовали 20 человек, которые похитили 1,15 млрд лир (около $29 млн) с банковских карт туристов, передает Anadolu.
Мошенники действовали в районе курорта Кушадасы в провинции Айдын. По данным Anadolu, расследование началось еще четыре месяца назад. Тогда государственный банк страны узнал о подозрительных движениях на счетах людей, проживающих за границей, говорится в материале. Подозреваемые были арестованы в Мугле, Измире, Анталье и Стамбуле и Айдыне в ходе операции управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью.
Мошенническую схему организовал владелец одного из отелей, которые «сливал» данные карт иностранных туристов. После того как путешественники возвращались в свои страны, их кредитные карты использовались повторно, как будто они снова пользовались услугами отеля и проката автомобилей, поясняет агентство. Операции проводились с помощью POS-устройств, принадлежащих двум отелям. Полученные в результате мошенничества деньги затем отправляли на счета членов организации по частям, также на эти средства злоумышленники покупали недвижимость, чтобы продать ее и обналичить деньги. По предварительным данным, преступная организация обманула таким способом 268 иностранных граждан.