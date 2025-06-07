В Турции мошенники похитили с карт туристов $29 млн

Мошенническую схему организовал владелец одного из отелей, которые «сливал» данные карт иностранных туристов. После того как путешественники возвращались в свои страны, их кредитные карты использовались повторно, как будто они снова пользовались услугами отеля и проката автомобилей, поясняет агентство. Операции проводились с помощью POS-устройств, принадлежащих двум отелям. Полученные в результате мошенничества деньги затем отправляли на счета членов организации по частям, также на эти средства злоумышленники покупали недвижимость, чтобы продать ее и обналичить деньги. По предварительным данным, преступная организация обманула таким способом 268 иностранных граждан.