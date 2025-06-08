Пожилая женщина пострадала в Раменском из-за падения украинского дрона
Беспилотник ВСУ сбили в районе деревни Соколово-Хомьяново Раменского городского округа. Он упал в СНТ «Малиновка», в результате чего женщина 75 лет получила ранение, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как пояснил глава региона, женщина госпитализирована для получения необходимой медицинской помощи. В СНТ также повреждены три частных дома. В Подмосковье больше нет пострадавших среди жителей, угрозы для объектов критической инфраструктуры не выявлено.
В ночь на 8 июня силы ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москве. Воробьев уточнил, что это произошло в Домодедове, Подольске, Истре, Рузе, Одинцове, Можайске и Наро-Фоминске.
Всего над регионами России за ночь уничтожили 61 беспилотник, в том числе на территории Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым.