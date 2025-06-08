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Удар молнии во время грозы в Москве не нарушил работу Останкинской башни

Ведомости

Удар молнии не повлиял на работу Останкинской башни, сообщили в пресс-службе телебашни, передает «РИА Новости».

Видео, на котором молния ударяет в башню, появилось в социальных сетях во время грозы в Москве. В пресс-службе на запрос агентства ответили, что благодаря «мощному громоотводу», который собой представляет объект, внутри башни и в радиусе 200 м от нее во время подобных погодных условий находиться безопасно.

В официальном канале комплекса городского хозяйства Москвы предупреждали о том, что до конца дня в столице могут быть сильные осадки с грозами, местами возможен град. Ожидалось повышение скорости ветра до 20-25 м/с. Власти призвали жителей не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.

7 июня жителей Подмосковья предупреждали о сильном ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 23 м/с до конца дня. МЧС России советовало не приближаться к шатким постройкам, избегать открытых пространств, не стоять под деревьями и линиями электропередачи (ЛЭП). Рекомендовалось закрыть окна и убрать вещи с балконов, а в дороге соблюдать дистанцию и не превышать скоростной режим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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