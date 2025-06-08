Удар молнии во время грозы в Москве не нарушил работу Останкинской башни

Видео, на котором молния ударяет в башню, появилось в социальных сетях во время грозы в Москве. В пресс-службе на запрос агентства ответили, что благодаря «мощному громоотводу», который собой представляет объект, внутри башни и в радиусе 200 м от нее во время подобных погодных условий находиться безопасно.