Удар молнии во время грозы в Москве не нарушил работу Останкинской башни
Удар молнии не повлиял на работу Останкинской башни, сообщили в пресс-службе телебашни, передает «РИА Новости».
Видео, на котором молния ударяет в башню, появилось в социальных сетях во время грозы в Москве. В пресс-службе на запрос агентства ответили, что благодаря «мощному громоотводу», который собой представляет объект, внутри башни и в радиусе 200 м от нее во время подобных погодных условий находиться безопасно.
В официальном канале комплекса городского хозяйства Москвы предупреждали о том, что до конца дня в столице могут быть сильные осадки с грозами, местами возможен град. Ожидалось повышение скорости ветра до 20-25 м/с. Власти призвали жителей не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.
7 июня жителей Подмосковья предупреждали о сильном ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 23 м/с до конца дня. МЧС России советовало не приближаться к шатким постройкам, избегать открытых пространств, не стоять под деревьями и линиями электропередачи (ЛЭП). Рекомендовалось закрыть окна и убрать вещи с балконов, а в дороге соблюдать дистанцию и не превышать скоростной режим.