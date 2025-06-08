Кувейт сообщил об аресте человека за ложное сообщение о бомбе в самолете
Самолет авиакомпании Gulf Air, направлявшийся в международный аэропорт Кувейта, благополучно приземлился после сообщения об угрозе взрыва, сообщивший о бомбе человек задержан, сообщает главное управление гражданской авиации страны (DGCA).
Рейс прошел полную проверку безопасности после приземления, пассажиров эвакуировали, говорится в официальном заявлении управления.
По данным DGCA, ситуация не повлияла на выполнение регулярных рейсов в аэропорту Кувейта, никаких негативных последствий инцидент не имел. Человека, сообщившего о бомбе на борту самолета, взяли под стражу.
Ранее 22-летний мужчина в Сингапуре угрожал взорвать летевший в Абу-Даби самолет, на этой неделе ему было предъявлено обвинение. Его приговорили к семи годах тюремного заключения и штрафу, напоминает Khaleej Times.