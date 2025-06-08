Три рейса перенаправили на запасные аэродромы из-за подтопления во «Внуково»

Официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы предупреждал об ожидаемых сильных осадках с грозами и местами возможном граде. До конца дня возможно усиление ветра до 20-25 м/с. Власти призвали жителей не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили, а также избегать выхода на улицу.