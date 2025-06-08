Три рейса перенаправили на запасные аэродромы из-за подтопления во «Внуково»
Командиры трех самолетов, которые должны были приземлиться во «Внуково», приняли решение уйти на запасные аэродромы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Из-за ливня в аэропорту произошло повреждение крыши и дальнейшее потопление терминала, уточнил он.
Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. В расписание некоторых рейсов вносятся изменения. В аэропорту призвали следить за информацией на онлайн-табло на сайте.
Официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы предупреждал об ожидаемых сильных осадках с грозами и местами возможном граде. До конца дня возможно усиление ветра до 20-25 м/с. Власти призвали жителей не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили, а также избегать выхода на улицу.