Пассажирский Boeing 747-400 совершил экстренную посадку в «Шереметьево»
Пассажирский Boeing 747-400 экстренно приземлился в аэропорту «Шереметьево» из-за срабатывания датчика неисправности, передает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.
До этого новостные Telegram-каналы писали, что Boeing-747 авиакомпании «Россия» начал готовиться к экстренной посадке из-за технических проблем. Он выполнял рейс Москва - Анадырь. На борту лайнера находятся 282 пассажира.
7 июня в аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолет Boeing-737. Экипажем была обнаружена неисправность левого двигателя. Посадка прошла штатно.