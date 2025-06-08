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В результате пожара на складе в Москве погибли два человека

Ведомости

Два человека стали жертвами пожара, возникшего в административно-складском комплексе по ул. Пермской в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, пожар начался на третьем этаже – там загорелись оборудование и личные вещи.

Сотрудники МЧС спасли 33 человека с верхних этажей здания. Огонь распространился на площади 30 кв. м. В его ликвидации участвуют 20 спасателей и семь едниц техники.

Как уточняет прокуратура Москвы, погибшие – две женщины. Также в ведомстве рассказали о начале проверки, направленной на то, чтобы установить все причины произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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