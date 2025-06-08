В результате пожара на складе в Москве погибли два человека
Два человека стали жертвами пожара, возникшего в административно-складском комплексе по ул. Пермской в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, пожар начался на третьем этаже – там загорелись оборудование и личные вещи.
Сотрудники МЧС спасли 33 человека с верхних этажей здания. Огонь распространился на площади 30 кв. м. В его ликвидации участвуют 20 спасателей и семь едниц техники.
Как уточняет прокуратура Москвы, погибшие – две женщины. Также в ведомстве рассказали о начале проверки, направленной на то, чтобы установить все причины произошедшего.