В США разбился самолет, на борту которого могло быть до 20 человек
Самолет, на борту которого находилось до 20 человек, разбился в округе Коффи, штат Теннесси (США), сообщает The New York Times со ссылкой на дорожный патруль штата.
Некоторые из находившихся на борту были доставлены в больницы на вертолетах, уточнили в правоохранительных органах.
По предварительным данным, в самолете находилось от 16 до 20 человек. Информация о точном числе пострадавших и возможных жертвах уточняется.
Позже телеканал CNN уточнил, что речь идет о жесткой посадке небольшого самолета, в результате инцидента никто не погиб. Согласно предварительной информации, самолет использовался для прыжков с парашюта.