В аэропортах Удмуртии и Татарстана ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены утром 15 июня в аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Три аэропорта временно не принимают и не отправляют рейсы. Мера введена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, добавил представитель Росавиации.
Ночью аналогичные ограничения действовали в аэропорту Калуги, а утром была приостановлена работа воздушной гавани Тамбова.
Минобороны РФ не сообщало о сбитых беспилотниках в регионах, где приостанавливалась работа аэропорта. По данным ведомства, в течение ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских БПЛА: пять – над Белгородской областью и один – над Орловской. Утром один дрон сбили над Крымом.