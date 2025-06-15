В аэропортах Удмуртии и Татарстана ввели ограничения на полеты

Минобороны РФ не сообщало о сбитых беспилотниках в регионах, где приостанавливалась работа аэропорта. По данным ведомства, в течение ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть украинских БПЛА: пять – над Белгородской областью и один – над Орловской. Утром один дрон сбили над Крымом.