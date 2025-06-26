Минпросвещения: абитуриенты подали рекордное число заявлений на педнаправления

По данным ведомства, за первые пять дней подачи заявление на прием в вузы в этом году подведомственные Минпросвещению педагогические вузы приняли более 37 000 заявлений. Кроме того, абитуриенты подали 45 000 заявлений и 1 300 заявок на целевое обучение по программам среднего специального образования.