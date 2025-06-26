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Минпросвещения: абитуриенты подали рекордное число заявлений на педнаправления

Ведомости

По предварительным данным, в этом году рекордное число абитуриентов подали заявления в педагогические вузы по программе «Образование и педагогические науки». Об этом сообщили в Минпросвещения РФ. Уточняется, что к концу приемной кампании статистика может измениться.

По данным ведомства, за первые пять дней подачи заявление на прием в вузы в этом году подведомственные Минпросвещению педагогические вузы приняли более 37 000 заявлений. Кроме того, абитуриенты подали 45 000 заявлений и 1 300 заявок на целевое обучение по программам среднего специального образования.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что промежуточные результаты приемной кампании текущего года подтверждают высокий интерес абитуриентов к педагогическим направлениям. По его мнению, это говорит о росте престижа профессии учителя. Он добавил, что такой показатель является результатом системной работы по развитию профориентации, расширению мер поддержки педагогов, а также масштабной модернизации инфраструктуры. 

«Мы поддерживаем выбор молодежи посвятить себя важной и ответственной миссии и создаем условия для качественного образования и профессионального роста специалистов», – заключил Кравцов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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