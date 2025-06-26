Минпросвещения: абитуриенты подали рекордное число заявлений на педнаправления
По предварительным данным, в этом году рекордное число абитуриентов подали заявления в педагогические вузы по программе «Образование и педагогические науки». Об этом сообщили в Минпросвещения РФ. Уточняется, что к концу приемной кампании статистика может измениться.
По данным ведомства, за первые пять дней подачи заявление на прием в вузы в этом году подведомственные Минпросвещению педагогические вузы приняли более 37 000 заявлений. Кроме того, абитуриенты подали 45 000 заявлений и 1 300 заявок на целевое обучение по программам среднего специального образования.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что промежуточные результаты приемной кампании текущего года подтверждают высокий интерес абитуриентов к педагогическим направлениям. По его мнению, это говорит о росте престижа профессии учителя. Он добавил, что такой показатель является результатом системной работы по развитию профориентации, расширению мер поддержки педагогов, а также масштабной модернизации инфраструктуры.
«Мы поддерживаем выбор молодежи посвятить себя важной и ответственной миссии и создаем условия для качественного образования и профессионального роста специалистов», – заключил Кравцов.