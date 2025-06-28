Росавиация начала расследование инцидентов в трех регионах
Росавиация начала расследование трех инцидентов, произошедших 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Первый связан с вынужденной посадкой вертолета Ми-8П «Газпром авиа» в Ржевском округе Тверской области. Причиной стало попадание в двигатель птицы, пострадавших в результате инцидента не было, писало «РИА Новости» со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру.
В тот же день вынужденную жесткую посадку на неподготовленной для этого местности также совершил частный легкомоторный самолет типа амфибия «Борей» в Чаинском районе Томской области. Авиационный инцидент классифицирован как серьезный. С места события спасатели эвакуировали пилота, его передали сотрудникам скорой помощи.
Росавиация также расследует инцидент на рулежной дорожке аэродрома в Сочи, где столкнулись самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Utair и NordStar. Крыло одного борта столкнулось о хвостовую часть другого. В результате инцидента никто не пострадал, устанавливается причиненный ущерб, сообщали в транспортной прокуратуре.
Ведомство намерено установить причины всех случаев, чтобы принять меры по предотвращению ситуаций в будущем.