Росавиация начала расследование инцидентов в трех регионах

В тот же день вынужденную жесткую посадку на неподготовленной для этого местности также совершил частный легкомоторный самолет типа амфибия «Борей» в Чаинском районе Томской области. Авиационный инцидент классифицирован как серьезный. С места события спасатели эвакуировали пилота, его передали сотрудникам скорой помощи.