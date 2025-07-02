СК предъявил обвинения задержанным в Екатеринбурге азербайджанцам

По данным следствия, обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству Юниса Пашаева в 2001 г., который скончался от колото-резаных ран. Кроме того, они участвовали в покушении на убийство Ф. Ширинова в 2010 г. и убийству гражданина Азербайджанской Республики И. Гаджиева в 2011 г. Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть.