СК предъявил обвинения задержанным в Екатеринбурге азербайджанцам

СК предъявил обвинения задержанным в Екатеринбурге азербайджанцамСледствие считает мотивом убийств раздел сфер влияний в бизнесе
Суд заключил под стражу шестерых участников преступной группировки, которых задержали в Екатеринбурге 27 июня. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
В числе фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. Все они являются гражданами Российской Федерации.
В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений им вменяют обвинение по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 (убийство по найму), ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство по найму) УК РФ.
По данным следствия, обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству Юниса Пашаева в 2001 г., который скончался от колото-резаных ран. Кроме того, они участвовали в покушении на убийство Ф. Ширинова в 2010 г. и убийству гражданина Азербайджанской Республики И. Гаджиева в 2011 г. Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть.
По данным СК, один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте. Он также изобличил своих соучастников.
27 июня сотрудники СК России провели задержания в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. По этому делу были задержаны представители азербайджанской диаспоры. Двое из них скончались. После этого между Россией и Азербайджаном возникла напряженность.