Роскачество обнаружило нарушения в купальниках 18 брендов

Исследовались купальники таких брендов, как 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'secret, Fila, «Черемушки», Edge Planet, Befree, Tribuna. Эксперты оценивали продукцию по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Оказалось, что всем обязательным и опережающим требованиям соответствуют товары только трех марок – Incanto (Китай), Karosport (Россия) и 25Degrees (Китай). Все остальные имеют нарушения. В частности, в девяти случаях речь о нарушениях технического регламента. Еще девять брендов соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза, но «не дотянулись» до показателей опережающего стандарта Роскачества.