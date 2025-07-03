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Роскачество обнаружило нарушения в купальниках 18 брендов

Ведомости

В ходе проверки Роскачество выявило различные нарушения в женских слитных купальниках 18 брендов из 21. Специалисты проверяли товары на соответствие обязательным и опережающим требованиям качества, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Исследовались купальники таких брендов, как 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'secret, Fila, «Черемушки», Edge Planet, Befree, Tribuna. Эксперты оценивали продукцию по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Оказалось, что всем обязательным и опережающим требованиям соответствуют товары только трех марок – Incanto (Китай), Karosport (Россия) и 25Degrees (Китай). Все остальные имеют нарушения. В частности, в девяти случаях речь о нарушениях технического регламента. Еще девять брендов соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза, но «не дотянулись» до показателей опережающего стандарта Роскачества.

Среди нарушений обязательных требований техрегламента – недостаточная воздухопроницаемость (Women»Secret, Befree, Termit, «Черемушки»), низкая устойчивость окраски к поту (Reebok) и морской воде (Edge Planet), недостоверная или неполная маркировка (Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet). Некоторая продукция при этом не соответствует стандартам самой организации.

В ведомстве уточнили, что требования стандарта Роскачества добровольные и несоответствие им не является нарушением закона. Вместе с тем, это препятствует получению государственного знака качества. Роспотребнадзор предостерег ряд брендов насчет недопустимости нарушения обязательных требований. Для ряда марок было приостановлено действие сертификатов соответствия.

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