МВД обнаружило 35 утечек персональных данных в первом полугодии

Роскомнадзор (РКН) сообщал, что за 2025 г. составлено шесть протоколов по ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных). Некоторым организациям были вынесены предупреждения и штрафы, другие дела находятся на рассмотрении в суде.