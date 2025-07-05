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МВД обнаружило 35 утечек персональных данных в первом полугодии

Ведомости

В первой половине 2025 г. МВД России зафиксировало 35 утечек персональных данных, затронувших более 39 млн записей, сообщили в Telegram-канале УБК МВД.

«За последние два месяца инциденты произошли у пяти операторов. Организации, чья вина в утечках данных доказана, привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении.

УБК МВД посоветовало проверить стойкость паролей и данные на предмет обнаружения в утечках. На критически важных сервисах – почте, банках и социальных сетях – ведомство рекомендует менять пароль не реже раза в три месяца.

Роскомнадзор (РКН) сообщал, что за 2025 г. составлено шесть протоколов по ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных). Некоторым организациям были вынесены предупреждения и штрафы, другие дела находятся на рассмотрении в суде.

С января по апрель 2025 г. РКН зафиксировал 30 инцидентов, связанных с утечками персональных данных. В 29 случаях компании самостоятельно уведомили регулятора о них.

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