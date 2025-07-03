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РКН за первое полугодие зафиксировал 35 утечек персональных данных

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал 35 утечек персональных данных за первое полугодие, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ведомства. 39 млн записей о пользователях оказались в открытом доступе.

Только за последние два месяца в РКН поступила информация о подобных инцидентах от пяти операторов.

За 2025 г. составлено шесть протоколов по ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных). Некоторым организациям были вынесены предупреждения и штрафы, другие дела находятся на рассмотрении в суде.

Ранее РКН сообщал, что с января по апрель 2025 г. зафиксировал 30 инцидентов, связанных с утечками персональных данных. В 29 случаях компании самостоятельно уведомили регулятора о произошедших инцидентах.

В январе «Ведомости» писали, что в 2024 г. сервис DLBI зафиксировал 382 утечки, что меньше, чем 445 в 2023 г., но объем утечек вырос: 438 млн телефонных номеров и 227 млн e-mail адресов, на 70% больше, чем в прошлом году. Эксперты прогнозируют новые утечки в 2025 г., что увеличит общее число и объем утекших данных.

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