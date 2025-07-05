МВД: при сильном изменении внешности необходимо менять паспорт

В ноябре 2024 г. в правительстве сообщили о запуске сервиса «Жизненная ситуация» на портале «Госуслуги». Через него можно восстановить паспорт (если он утерян, украден или испорчен), а также полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение (включая международное), пенсионные документы и документы об образовании.