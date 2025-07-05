Газета
Телеграм
Главная / Общество /

МВД: при сильном изменении внешности необходимо менять паспорт

Ведомости

Если внешность гражданина РФ сильно изменилась, то паспорт необходимо заменить, сообщил ТАСС со ссылкой на ответ МВД России.

В министерстве уточнили, что замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством.

В сообщении напомнили о необходимости бережного хранения паспорта. Он будет признан недействительным в случае износа или повреждения, при котором невозможно однозначно визуально определить реквизиты и другие сведения паспорта.

В июне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что министерство прорабатывает вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты. Вместе с тем она опровергла информацию о разработке нового дизайна этого документа.

В ноябре 2024 г. в правительстве сообщили о запуске сервиса «Жизненная ситуация» на портале «Госуслуги». Через него можно восстановить паспорт (если он утерян, украден или испорчен), а также полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение (включая международное), пенсионные документы и документы об образовании.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных