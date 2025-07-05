МВД: при сильном изменении внешности необходимо менять паспорт
Если внешность гражданина РФ сильно изменилась, то паспорт необходимо заменить, сообщил ТАСС со ссылкой на ответ МВД России.
В министерстве уточнили, что замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством.
В сообщении напомнили о необходимости бережного хранения паспорта. Он будет признан недействительным в случае износа или повреждения, при котором невозможно однозначно визуально определить реквизиты и другие сведения паспорта.
В июне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что министерство прорабатывает вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты. Вместе с тем она опровергла информацию о разработке нового дизайна этого документа.
В ноябре 2024 г. в правительстве сообщили о запуске сервиса «Жизненная ситуация» на портале «Госуслуги». Через него можно восстановить паспорт (если он утерян, украден или испорчен), а также полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение (включая международное), пенсионные документы и документы об образовании.