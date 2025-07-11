Гендиректор Эрмитажа награжден медалью Росгвардии
В Санкт-Петербурге генеральному директору государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручена медаль Росгвардии «Генерал армии Яковлев», сообщается на сайте ведомства.
Награду вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков по поручению главнокомандующего войсками нацгвардии Виктора Золотова.
Медаль вручена за оказание содействия национальной гвардии, в том числе в сфере взаимодействия с гражданскими институтами. Пиотровский поблагодарил за высокую оценку и подчеркнул значимость сотрудничества с Росгвардией.