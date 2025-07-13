Средний возраст женихов и невест в России увеличился почти на три года

Депутаты регулярно выступают с инициативой поощрять пожилых супругов материально за долгую совместную жизнь. Материальные выплаты за годы официального совместного проживания сейчас предусмотрены как минимум в 31 субъекте России, подсчитали «Ведомости» по данным открытых источников. Самые крупные – в Челябинской области. Местным жителям, которые прожили в браке 70 лет, правительство региона перечисляет 150 000 руб. Меньше всего платят в Удмуртии – 3448 руб. за 50 лет брака или более.