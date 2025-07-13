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Средний возраст женихов и невест в России увеличился почти на три года

Ведомости

За пять лет средний возраст женихов и невест в России увеличился на 2,4 года, следует из данных информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС».

В 2021 г. средний возраст жениха составлял 32,8 года, а в 2025 г. – 35,2 года. Средний возраст невест увеличился с 30,7 до 33,1 года.

Количество браков за пять лет увеличилось. В неполном 2025 г. было зарегистрировано 1,5 млн заявлений о браке, а в 2021 г. – всего 1,1 млн штуки. В 2022 г. зарегистрировались 1,8 млн пар, в 2023 г. – уже 2,6 млн. В 2024 г. зарегистрировано 2,8 млн заявления.

Депутаты регулярно выступают с инициативой поощрять пожилых супругов материально за долгую совместную жизнь. Материальные выплаты за годы официального совместного проживания сейчас предусмотрены как минимум в 31 субъекте России, подсчитали «Ведомости» по данным открытых источников. Самые крупные – в Челябинской области. Местным жителям, которые прожили в браке 70 лет, правительство региона перечисляет 150 000 руб. Меньше всего платят в Удмуртии – 3448 руб. за 50 лет брака или более.

В Ставропольском крае на юбилейные свадьбы долгожителей предусмотрено 100 000 руб., но не более 100 семьям в год. При этом в Москве максимальная сумма достигает 41 955 руб.

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