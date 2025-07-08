Долгая совместная жизнь: сколько в России платят за преданность супругам

Долгая совместная жизнь: сколько в России платят за преданность супругамЗа полувековые браки россияне могут рассчитывать на выплаты от 3500 до 100 000 рублей
Депутаты регулярно выступают с инициативой поощрять пожилых супругов материально за долгую совместную жизнь. Пока выплаты есть не во всех регионах и зачастую символические.
Материальные выплаты за годы официального совместного проживания сейчас предусмотрены как минимум в 31 субъекте России, подсчитали «Ведомости» по данным открытых источников. Самые крупные – в Челябинской области. Местным жителям, которые прожили в браке 70 лет, правительство региона перечисляет 150 000 руб. Меньше всего платят в Удмуртии – 3448 руб. за 50 лет брака или более.
В Ставропольском крае на юбилейные свадьбы долгожителей предусмотрено 100 000 руб., но не более 100 семьям в год. При этом в Москве максимальная сумма достигает 41 955 руб.
Обычно платить в регионах начинают после «золотой свадьбы» – 50 лет брака. Но в Северной Осетии, например, выплачивают уже с 25 лет – по 25 000 руб. Зачастую выплаты с каждым юбилеем могут повышаться, хотя и не всегда. В той же Удмуртии, например, как за 50 лет брака, так и за 75 лет заплатят одинаково. Аналогичная ситуация и в Самарской, Вологодской, Владимирской, Пензенской, Свердловской, Республике Коми и Хабаровском крае.
У некоторых регионов суммы выплат привязаны к годам брака. В Санкт-Петербурге, например, за 50 лет брака выплачивают 50 000 руб., а за 75 лет – 75 000 руб. В Свердловской области сначала платили каждому из супругов по 5000 руб., но в ноябре 2024 г. чиновники увеличили сумму на 200 руб. Мэрия Новосибирска установила 50 000 руб. за золотую свадьбу, но на регион эти выплаты не распространяются.
Жители всех российских регионов могут получить и общественную награду – медаль «За любовь и верность». Она была учреждена оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности. Ее начинают вручать, если супруги прожили в браке не менее 25 лет. В этот день в Оренбургской области определяют 70 пар, которым вручают по 11 494 руб.
Не только деньгами
Помимо выплат в ряде регионов положены и другие поощрения. Например, подарки, медали и знаки отличия. Их могут давать как отдельно, так и вместе с деньгами.
Названия самих наград также могут отличаться от региона к региону. К примеру, «Совет да любовь» (Свердловская область), «Семейная доблесть» (Приморский край, Якутия), «Семейное счастье» (Челябинская область), «За супружеское долголетие» (Хабаровский край), «Образцовая семья» (Карачаево-Черкесия). В Туле, Липецке, Воронеже, Перми юбиляров чествуют, в Башкирии и Кемеровской области им вручают, например, чайный фарфоровый сервиз или набор фужеров, в Карелии устраивают бал свадебных юбиляров.
На уровне закона
Единого закона, который бы регулировал выплаты, сейчас нет, хотя периодически эта тема и поднимается. В феврале 2025 г. в Госдуму внесли законопроект о введении на федеральном уровне выплат россиянам, которые состоят в браке более 30 лет. Инициаторами стали депутаты и сенаторы ЛДПР. В январе 2024 г. в Госдуму уже вносили аналогичный проект, в котором авторы предлагали выплачивать деньги начиная уже с 20 лет брака. Правда тот документ депутаты уже отклонили.
Выплата за долгие брачные союзы с точки зрения региональных властей – это способ поощрения и признания важности института семьи. Авторы законопроекта ЛДПР полагают, что введение подобной меры на федеральном уровне положительно скажется на укреплении института брака.
Браки и разводы
Пока в России коэффициент брачности снижается. По итогам 2024 г. он составил 6 браков на 1000 человек, согласно данным Росстата. Пять лет назад, в 2019 г., этот показатель был выше – 6,5. При этом коэффициент разводимости в стране, наоборот, растет. В 2024 г. он составил 4,4, а пятью годами ранее – 4,2.
На 100 браков в 2024 г. в России были рекордные 73,2 развода. Для сравнения: в Европе по итогам 2023 г. было в среднем 4 брака на 1000 человек, разводов – 1,6, а уровень распадаемости семей был 40%.
Как в других странах
Материальные поощрения именно за долгие годы совместной жизни в других странах мало распространены. В ряде стран, например США или Великобритании, и вовсе идут дискуссии о том, должно ли государство стимулировать брак как таковой. У такой политики находятся несогласные, которые считают, что тем самым правительство вмешивается в личную жизнь и дискриминирует одиноких или не зарегистрировавших свои отношения людей.
Как бы то ни было, традиция поздравлять пожилых супругов с юбилеем в Великобритании возникла еще раньше – в 1917 г. Подав заявку, можно получить от монарха открытку тем, кто празднует 60-ю, 65-ю, 70-ю годовщину брака и каждый год после. Аналогичное поздравление от короля, премьер-министра или губернатора могут получить и граждане стран Содружества – Австралии, Канады или Новой Зеландии. Кроме того, у пар в Великобритании, где один из супругов родился до 6 апреля 1935 г., есть специальная льгота. Она помогает сократить налоговые расходы на сумму от 436 до 1127 фунтов стерлингов в год.
Аналогичную услугу предлагают и в США парам, празднующим 50-ю годовщину свадьбы или более. Такую опцию приостанавливали во время первого президентства Дональда Трампа, но при Джо Байдене вновь вернули. На момент публикации этого материала форма заявки на официальном сайте Белого дома была недоступна.
В Чили после 50 лет брака полагается единовременная выплата («Бонус за золотую свадьбу»), учрежденная в 2011 г. Ее сумма составляет $445 и делится поровну на обоих супругов. Хотя сейчас новое правительство и пытается отменить это поощрение. На региональном уровне материальные поощрения предусмотрены и на Филиппинах. В провинции Нуэва-Виская пожилые пары, отметившие золотую свадьбу, могут получить $885, памятную доску и поздравительное письмо от губернатора.
В Польше еще с 1960-х гг. вручают специальную медаль «За долгую супружескую жизнь». Для этого региональные власти подают ходатайства президенту республики. Медаль сделана из серебра на розовой ленте. Всего с 1960 по 2009 г. вручили 1 217 114 этих наград.
Финансовая поддержка
Супруги-католики могут получить на юбилей и благословение от папы римского. Его сделают на пергаменте и отдадут в ближайших офисах благотворительных организаций. Правда услуга за доставку и оформление не бесплатная. Для большинства европейских стран, например, это обойдется около 40-50 евро, согласно данным официального сайта. Но, как заверяют в Ватикане, полученные деньги идут на благотворительность.
В Нижней Саксонии в Германии выдают сертификаты начиная с 50 лет совместного брака. На федеральном уровне для немецких пенсионеров предусмотрена «вдовья пенсия» по потере кормильца: один из супругов может рассчитывать на часть выплат от пенсии своего партнера (от 25% до 60% пенсии). На итоговую сумму влияет, в том числе возраст – чем старше, тем больше он будет получать.
В некоторых странах правительства предоставляет налоговые льготы в целом пожилым людям или другими способами поддерживают людей, находящихся в браке. Например, испанским пенсионерам с 2021 г. субсидируют туристические поездки в размере 115-455 евро. В эту стоимость включены расходы на транспорт, жилье, страховку.