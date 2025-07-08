Долгая совместная жизнь: сколько в России платят за преданность супругам

Как бы то ни было, традиция поздравлять пожилых супругов с юбилеем в Великобритании возникла еще раньше – в 1917 г. Подав заявку, можно получить от монарха открытку тем, кто празднует 60-ю, 65-ю, 70-ю годовщину брака и каждый год после. Аналогичное поздравление от короля, премьер-министра или губернатора могут получить и граждане стран Содружества – Австралии, Канады или Новой Зеландии. Кроме того, у пар в Великобритании, где один из супругов родился до 6 апреля 1935 г., есть специальная льгота. Она помогает сократить налоговые расходы на сумму от 436 до 1127 фунтов стерлингов в год.