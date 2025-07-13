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NYP: после стрельбы на встрече выпускников в Теннесси есть пострадавшие

Ведомости

На встрече выпускников в американском штате Теннесси произошла массовая стрельба, пострадали четыре человека, передает New York Post (NYP).

Неизвестный устроил стрельбу 12 июля, полиция сообщила о его поиске. Власти города Чаттануга при этом не опубликовали описание подозреваемого, но заверили жителей, что угрозы для населения нет. По данным NYP, четверо пострадавших получили огнестрельные ранения. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

В апреле в университете штата Флорида при стрельбе погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. В январе в Теннесси ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла и устроил стрельбу. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Начальник полиции города тогда сообщил, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство.

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