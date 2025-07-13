NYP: после стрельбы на встрече выпускников в Теннесси есть пострадавшие

В апреле в университете штата Флорида при стрельбе погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. В январе в Теннесси ученик пронес оружие в среднюю школу Нэшвилла и устроил стрельбу. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Начальник полиции города тогда сообщил, что юноша напал на 16-летнюю девушку, после чего совершил самоубийство.