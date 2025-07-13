СК предъявил обвинение в покушении на двух девочек в Домодедове

СК предъявил обвинение в покушении на двух девочек в ДомодедовеПодозреваемый 16-летний подросток задержан
В Домодедове задержан 16-летний подросток, подозреваемый в нападении на двух девочек. Ему предъявлено обвинении в покушении на убийство, сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области.
По версии следствия, 11 июля в лесном массиве округа Домодедово подозреваемый нанес молотком удары в голову двум девочкам 13 и 16 лет. Одна смогла убежать от нападавшего и рассказать родителям. Они вызвали скорую помощь, и девочек госпитализировали.
Личность подозреваемого было установлена в кратчайшие сроки. Подростка задержали, на допросе он признался в содеянном. С участием фигуранта СК проверил показания на месте, подросток подробно рассказал, как совершил нападение.
Москвичу СК предъявил обвинения по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление, не доведенное до конца), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По ходатайству следствия обвиняемый арестован до 11 сентября.
6 июля силовики задержали подростка, который планировал устроить теракт у здания МВД в дагестанском Буйнакске. Несовершеннолетний собирался подорвать взрывное устройство.